合併綜效超預期！遠傳10月營收、EBITDA 創單月新高

遠傳電信（4904）11日表示，受惠於遠亞併綜效、iPhone新機上市帶動用戶升級5G，以及新經濟營收挹注，10月合併總營收98.44億元，年增10.3%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）30.76億元，年成長率15.7%，雙雙刷新單月歷史新高，稅後純益11.7億元，年成長率高達22%，每股稅後純益0.32元。

累計至今年10月，遠傳合併總營收852.99億元，年增12%，合併EBITDA為300.06億元，年增12.8%，稅後純益103.57億元，年增11.3%，每股稅後純益2.87元。遠傳表示，在遠亞併綜效強勁挹注下，達成前10個月累計每股稅後純益（EPS）年成長率轉正的佳績，繼超前於9個月貢獻30億元EBITDA合併綜效後，持續繳出亮眼的營運成績。（遠傳合併亞太電信，股本膨脹，合併後獲利成長，但因股本放大，前9月每股稅後純益較去年呈現衰退）

遠傳表示，10月行動通訊業務穩健成長，iPhone新機帶動5G換機潮，挹注5G月租型用戶滲透率突破42%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）雙雙持續穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年成長率高達17.5%，持續突破50億元水準，繳出自2021年3月以來連續44個月正成長的佳績。

遠傳強調，5G「大人物」（大數據、人工智慧、物連網）技術力持續發酵，2024年10月新經濟營收延續強勁成長動能，年成長率達19%。包含企業客戶端中的智慧資通訊解決方案，以及個人用戶端的手機保險服務、遠傳friDay影音、遠傳friDay購物等各項業務，貢獻新經濟規模穩定成長。

此外，遠傳深耕淨零永續，獲廣大網友肯定，不僅減碳行動聲量居電信業之冠，整體ESG正面聲量年增43%，獲頒《網路口碑之星》ESG「領航創新獎」殊榮。遠傳今年再度與「Story Wear」合作，將回收的門市廣告廢布條打造為手提包等配件，並由腦麻特殊兒童家長組成的「萱藝新知關懷協會」代工製作，同步支持公益社福團體。此外，「遠傳新創加速器」成果豐碩，至今累積新創企業夥伴達41家，創造數位轉型新商機突破2.3億元，成功吸引投資及增資金額超過4.5億元，致力讓世界看見台灣的創新力，共同開拓新藍海。