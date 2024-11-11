10月EPS又打成平手！中華電、台灣大單月獲利王之爭白熱化

電信單月每股獲利王之爭越演越烈，繼9月中華電信（2412）與台灣大哥大（3045）單月每股稅後純益以0.39元，打成平手後，10月營運表現公布，中華電信10月單月每股稅後純益0.39元，台灣大的0.39元，再次打成平手。雖然累計前十月中華電信仍以每股4.03元拿下電信每股獲利王，但台灣大累計每股稅後純益也來到3.82元，緊追在後，也讓市場持續關注電信獲利王大戰。

台灣大表示，受惠既有智慧型手機月租用戶每人營收貢獻成長及合併案所帶來的營收挹注，10月行動服務營收持續強勁，年增達24%。iPhone 16系列持續推動高資費申裝，自新機開賣以來搭配月租1,399元以上的申裝占比約75%，而申辦999以上的方案占比更達97%。加上資通訊服務整合專案的貢獻，整體電信營收攀升至2015年初後新高，電信營業利益更繳出年增37%的高成長。

台灣大10月自結合併營收159.3億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為34.7億元，均續寫同期新高，營業利益17.0億元則為11年同期新高，稅後純益11.8億元，年增36%，每股稅後純益為0.39元。累計前十個月合併營收1,591.5億元，年增10%，EBITDA為351.7億元，年增21%，營業利益164.9億元，年增14%，稅後純益115.4億元，年增21%，每股稅後純益3.82元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，10月獲利表現得益於行動業務的良好成長動能，家用寬頻與電商事業獲利亦同步提升，帶動合併營業利益年增率再創今年以來新高，達27%。

台灣大強調，運用科技力，全方位照護員工身心健康，獲頒《康健雜誌》「CHR健康企業公民」銅獎，透過自行研發的APP「MySports」，每年舉辦員工線上運動會，至今超過2.7萬人次參與。此外，推動混合（Hybrid）工作模式，員工每月有10天可申請居家上班，並為客服同仁導入「Home Agent」客服居家值機，祭出優於法令標準的生育津貼與有薪產假，實施員工持股信託等福利，提升員工的工作效率兼顧家庭照護需求，打造全方位健康幸福職場。

鑒於近期長者詐騙事件層出不窮，台灣大發揮電信、AI、大數據核心技術，將「安心Call」服務導入桃園市長照交通系統，藉由代理號碼轉接電話，讓長者與司機的真實電話號碼免於外洩，從源頭阻斷詐騙。至今「安心Call」廣泛被運用於電商、醫療機構、外送平台及叫車服務等需要通話聯繫的產業，成功保護近2,400萬筆通話，降低90%個資外洩機會。