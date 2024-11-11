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台灣大自結10月稅後純益11.8億元 EPS 0.39元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠既有智慧型手機月租用戶每人營收貢獻成長及合併案所帶來的營收挹注，台灣大（3045）10月合併營收159.3億元，EBITDA為34.7億元，均續寫同期新高，營業利益17億元為11年同期新高，稅後純益11.8億元，年增36%，EPS為0.39元。

台灣大10月行動服務營收持續強勁，年增24%。iPhone 16系列持續推動高資費申裝，自新機開賣以來搭配月租1,399以上的申裝占比約75%，999以上的方案占比更達97%。加上資通訊服務整合專案的貢獻，整體電信營收攀升至2015年初後新高，電信營業利益年增37%。

累計今年前十月合併營收1,591.5億元，年增10%，EBITDA為351.7億元，年增21%，營業利益164.9億元，年增14%，稅後純益115.4億元，年增21%，EPS為3.82元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，10月獲利表現得益於行動業務的良好成長動能，家用寬頻與電商事業獲利亦同步提升，帶動合併營業利益年增率再創今年以來新高，達27%。

台灣大哥大 營收

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