中華電蟬聯獲利王 前十月EPS 4.03元

電信龍頭中華電信（2412）11日公布10月營運表現，受惠資通訊整合方案強勁成長，國內外整合專案營收年增近五成，推升10月自結合併營收為201.2億元，年增3.5%，創近九年同期新高，營業淨利為39.5億元，稅前淨利為40億元，歸屬於母公司業主淨利為30.7億元，年減1.4%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為72.5億元，每股稅後純益達0.39元。

累計至今年10月，中華電信合併營收達1,847.9億元，年增2.2%，稅前淨利為398.3億元，歸屬母公司業主淨利為312.9億元，年減1.5%．每股稅後純益達4.03元，蟬聯電信每股獲利王。合併營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，10月整體合併營收較去年同期成長3.5%，創下近9年同期新高，營業淨利亦達7年同期新高，展現穩健成長態勢。此佳績主要得益於ICT業務強勁的成長動能。其中，國內外整合專案營收年增率近50%，再加上網路數據中心（IDC）、雲端及資安等業務持續實現年增率雙位數成長的卓越表現，使資通訊整體營收年增率連續3個月達到雙位數成長。

此外，中華電信表示，核心業務持續穩定成長，受惠於數位轉型需求，固網寬頻業務表現強勁，固網寬頻營收年增率達2.4%，且300Mbps以上的高速用戶數也持續同步增加。在行動服務方面，升速5G客戶數持續增加，加上行動月租貢獻提升，進一步驅動業務成長。值得一提的是公司在5G市場的市佔率持續穩居業界第一，且表現更勝於公司在整體行動市場中同樣位居第一的市佔率，進一步凸顯公司在5G領域的領導地位。

中華電信今年再度榮獲國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》The Asset ESG Corporate Award最高榮譽玉璽獎(Jade Award)。The Asset ESG Corporate Awards由投資人、分析師及專業評審團隊，每年就亞洲上市公司的財務績效、ESG及投資人關係等眾多面向進行綜合評比。其中，Jade Award是最高級別獎項，入圍公司需由公司董事會成員親自參與評選訪談，爭取獲獎。中華電信為台灣唯一連續四年勇奪該獎項最高榮譽的業者，永續發展作為及投資人關係再獲國際肯定，在跨國、跨產業評比中持續脫穎而出。

中華電信投入影視內容創作，成績斐然，除攜手優質影視團隊共同出品台劇《八尺門的辯護人》及《商魂》，橫掃第59屆金鐘獎9項大獎外，《八尺門的辯護人》更在Hami Video獨家播出期間創下連續6週排名第一的佳績。另外，中華電信長期投入運動賽事，本年度亦再度冠名CPBL中華電信台灣大賽，獨家提供多視角轉播，讓球迷透過Hami Video及MOD實際感受投球揮棒震撼及啦啦隊身歷其境的熱情應援，中華電信持續優化影視服務，提供客戶優質影視內容及觀影體驗。