中華電自結10月稅後純益30.7億元 EPS 0.39元

中華電（2412）11日公布10月自結合併營收為201.2億元，營業淨利為39.5億元，稅前淨利為40億元，歸屬於母公司業主之淨利為30.7億元，EBITDA為72.5億元，EPS達0.39元。

中華電信表示，10月整體合併營收較去年同期成長3.5%，創近9年同期新高，營業淨利也是7年同期新高，展現穩健成長態勢。推動營收表現主要得益於ICT業務強勁的成長動能。其中，國內外整合專案營收年增率近50%，加上網路數據中心（IDC）、雲端及資安等業務持續實現年增率雙位數成長，資通訊整體營收年增率連續3個月達到雙位數成長。

此外，核心業務持續穩定成長。受惠於數位轉型需求，固網寬頻業務表現強勁，固網寬頻營收年增率達2.4%，且300Mbps以上的高速用戶數也持續同步增加。在行動服務方面，升速5G客戶數持續增加，加上行動月租貢獻提升，進一步驅動業務成長。

累計至今年10月，合併營業收入達1,847.9億元，營業淨利為391.7億元，稅前淨利為398.3億元，歸屬母公司業主淨利為312.9億元，每股純益4.03元。合併營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股純益都超越年度財測目標。