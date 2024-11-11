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嘉澤第3季獲利再創新高 前9月每股賺56.9元

中央社／ 台北11日電

連接器股王嘉澤今天公布第3季財報，前3季營收新台幣217.88億元，年增21.6%；稅後純益73.29億元，較去年同期大幅成長69.1%，每股純益高達56.9元，已經超越去年全年每股獲利50.65元。

嘉澤持續受惠伺服器與桌上型電腦平台升級，帶動高階CPU Socket基座出貨增加，今年表現紅不讓。第3季營收80.66億元，季增9.3%，年增24.8%；稅後純益30.22億元，季增35.1%，比去年同期大幅成長61.8%，已連3季改寫單季獲利紀錄。

嘉澤第3季毛利率約52.62%，比去年同期拉升5.08個百分點，較第2季微增0.32個百分點，毛利率也續創新高。

嘉澤目前總部位在基隆大武崙，今天董事會決議通過，授權董事長於10億元額度內，購置不動產作為自有辦公室使用。

嘉澤 毛利率 營收

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