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緯創財報／前三季稅後純益121億元、年增49% EPS 4.26元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）11日公布第3季稅後純益為41.99億元，較前一季衰退4.8%，相較去年同期則衰退約10.7%，每股純益為新台幣1.47元。前三季稅後純益為121.34億元，年增49.2%，每股純益達新台幣4.26元。

展望未來，團隊目前也已獲得輝達（NVIDIA）最新AI伺服器的訂單，隨著出貨量不斷增長，未來發展可期。緯創預估，第4季AI伺服器有望維持逐月、逐季成長。從全年來看，緯創預期筆電、桌機及通用型伺服器將小幅成長，顯示器將與去年持平，AI伺服器目標成長3位數。

根據緯創公布的財報，第3季合併營收達新台幣2,725.42億元，季增約13.5%，年增達25.6%；毛利率為8.35%，季減0.01個百分點、年增0.5個百分點；營益率4.19%，季增0.59個百分點，年增1.06個百分點；營業淨利114.09億元，季增31.9%，年增67.9%，稅前淨利101.89億元，稅後純益為41.99億元，相較第2季衰退4.8%，年減10.7%，每股純益1.47元。

此外，緯創今日除公布第3季財務報告之外，為因應業務發展，經董事會同時通過於不超過新台幣38.96億元之額度內，進行新竹縣國際AI智慧園區內之建築物改良，以及取得機器設備。

新台幣 緯創

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