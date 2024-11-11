智伸科財報／第3季EPS 1.76元 創近七季單季EPS新高
智伸科（4551）11日公布2024年第3季營運成果，單季合併營收為22.16億元，季增19.42%，年增22.86%；歸屬於母公司稅後淨利2.02億元，季增18.91%，年增15.5%；每股純益（EPS）1.76元，創近7季單季EPS新高。
智伸科累計2024年前三季合併營收為57.07億元，年增3.69%，歸屬於母公司稅後淨利為5.45億元，年增16.82%；每股純益（EPS）4.73元。
智伸科第3季營運動能強勁，單季營業毛利率、營業利益率、稅後歸屬於母公司淨利率分別為24.17%、15.2%、9.13%，本業獲利季增也年增；智伸科表示，在第3季表現中，占整體營收比重約12.7%的醫療事業體尤為突出，伴隨著主要客戶去化庫存告一段落後，及新產品大量生產及新客戶訂單的推動下，醫療業務季增91.47%、年增19.07%。
其次，電子事業體方面，受惠於AI雲端硬碟機的量產推出，帶動大容量HDD產品持續處於供不應求的情況，旗下硬碟關鍵零組件的出貨動能暢旺，中和汽車事業部第3季傳統暑休產業淡季、拉貨動能減緩的情形，整體營運表現亮眼。
展望第4季，智伸科對於整體營運再寫今年高峰深具信心；儘管目前中國大陸新車銷售市場仍處於內捲情勢，整體不確定性風險因子猶存，但以目前在手訂單來看，隨著主要客戶同步將關鍵零組件深化新能源車市場布局，尤其是空氣懸吊系統和One-box煞車系統等零組件更是明顯在新車款中的滲透率增加，預期第4季汽車事業體的營運表現將有機會呈現旺季成長。
智伸科表示，加上醫療、電子、半導體產業客戶的訂單需求高漲，有助持續保持良好的訂單能見度，隨著產品組合逐步優化、產能稼動率提升、成本費用嚴控下，獲利表現有機會重回過往成長水準。
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