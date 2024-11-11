萬海財報／前三季稅後純益346億元 EPS 12.34元

萬海航運（2615）11日董事會通過2024年度第3季財報，累計前三季合併營收為新台幣1,202.73億元，年增60.2%；稅後淨利新台幣346.23億元，EPS為12.34元．第3季單季稅前淨利為新台幣234.00億，單季稅後淨利新台幣184.31億，EPS為6.57元，第3季受惠於運價較去年同期顯著增長、公司船舶調度得宜對獲利有所挹注。

萬海公司表示，公司於2024年前十個月已新交船舶共計12艘（分別為4艘13,000 TEUs及8艘3,000 TEUs），2025年預計有3艘13,000 TEUs新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，2024年前十個月共處分4艘船舶，運力合計8,800 TEUs以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。公司亦分別於8月12日及10月25日公告將建造8K及16K船舶共24艘（8,000 TEUs : 12艘；8,700 TEUs : 4艘；16,000 TEUs : 8艘），共計新增運力近26萬TEUs，並預期於2026~2030年陸續交船，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

第4季是新曆年及農曆春節前備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，公司將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。