藍天財報／第3季EPS達0.11元 看好本季雙11促銷需求

藍天（2362）2024年第3季單季合併營收70.9億元，季增7%、年增14%，營業毛利13.67億元，季增6%、年增7%，營業利益5.35億元，年增25%，本業獲利較同期穩健增長，業外因本季季底美元評價匯率31.601，台幣較上季回升3%，受匯損及利息支出影響，單季每股盈餘0.11元。前三季合併營業收入192.4億元，年增9%，營業毛利38.35億元，年增7%，營業利益15.47億元，年增19%，稅後淨利12.9億元，每股盈餘2.2元，年增51%，每股淨值74.4元。

藍天筆電事業受益於亞太區經濟持續增長，以及中國大陸國產3A級遊戲大作的上市推動高階顯卡機型的換機需求，加上開學季剛需挹注，帶動整體業績表現亮眼。第3季出貨55.6萬台，季增22%、年增30%，營收63.2億元，季增8%，年增17%。前三季出貨141萬台、年增18%，營收170億元占集團營收88%，年增11%，營業利益貢獻集團52%，年增28%，筆電事業在團隊積極研發創新下，績效隨AI扶搖向上。

展望未來，藍天看好第4季中國大陸舊換新補貼出台及雙11促銷和高階顯卡機種換機需求，加上疫情時代換機周期及微軟WIN 10系統即將終止服務等因素，也將大幅度推升商務機種的換機率，10月筆電出貨量達19.6萬台，年增13%，營收25.12億元，年增12%，刷新單月歷史新高，客戶拉貨動能較去年第4季強。為因應Copilot+ PC筆電新紀元的來臨，藍天亦將持續推出搭載INTEL、AMD新平台及NV新世代GPU的機種，攜手百位通路商客戶推出更輕薄設計、優化能源效率，並具備極致效能與運算力的筆電，為明年添薪柴，火力全開喜迎AI換機潮商機。

在中國大陸通路事業方面，藍天表示，今年中國大陸第3季GDP增長4.6％，小幅優於外界預期，在整體消費力道仍未見顯著回溫情況下，政府公布一系列刺激經濟措施政策，力度明顯比過去強，期透過促進投資與消費改善通縮環境。儘管整體市場大環境不如預期，百腦匯第3季租金收入CNY1.7億元、季成長4%，前三季租金收入CNY5.1億元、年減2.6%，商場經營的穩定性使租金收入得以維持相對平穩。

百腦匯趁勢與現有租戶合作，推出一系列促銷活動和品牌聯合營銷，全國同步舉辦「2024 BUYNOW電競節」，18間門店舉辦手游、端遊比賽共計約150場，打造充滿電競專業氛圍的智慧科技商場。同時因應「黑神話 悟空」議題持續發燒，帶動購機與換機熱潮，進而帶來人流，整體周末人流平均上升11%，預計此波消費趨勢將隨雙十一週、聖誕節延續至農曆年。

轉投資30%的群光廣場百貨前三季營收CNY30.1億元，維持前期約九成的水準，稅後純益CNY0.1億元，成都及武漢兩家主力店前三季穩定挹注稅後純益CNY2億元，等待西安及汕頭兩店轉租售方案逐步落袋後，即可早日解下沉重包袱。此外，第4季正是周年慶及雙十一、雙十二、聖誕節慶等重要消費季，去年第4季業績做到CNY16億元，業績占全年三成，今年適逢刺激經濟政策利多釋出，群百奮力一搏搶攻今年最後一波的消費財。