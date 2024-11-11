台達電營收／10月388.17億元 創單月新高

電源龍頭台達電（2308）11日公布10月合併營收388.17億元，較去年同期成長11.9%，月成長4.6%，創單月新高，累計今年前十月營收3,457.62億元，年成長2.9%。台達電表示，10月營收主要動能為Data Center相關業務，電動車則持平。

針對本季營運展望，台達電董事長鄭平日前表示，本季營收持續向上，不過，產品結構與前一季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT（資通訊基礎建設）營收成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。依據鄭平釋出的展望，台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。

鄭平表示，明年目標仍持續成長，其中，AI是非常大的主題，至於電動車業務明年應有逾一成的成長動能。