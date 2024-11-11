2動能加持營收表現 神達飆第2根漲停逾5萬人排隊等買

神達（3706）受惠伺服器及車用電子業務對營運的加持，10月營收創下歷史新高，法人預估第4季營收有機會挑戰單季歷史新高；11日跳空以漲停59.4元開出後鎖死，拉出第2根漲停板，且創下歷史新高價，漲停及市價排隊買單超過5.1萬張。

神達10月營收71.48億元，月增35.76%，年增149.74%，創單月歷史新高；累計今年前十月營收450.6億元，年增47.51%；推升營收創高，主受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的強力需求，另外，車用電子市場方面 ，汽車製造業客戶需求也持續穩健。

神達總經理何繼武先前曾表示，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年都會成長；法人預估，神達伺服器及車用電子業務第4季將持續成長，營收表現將優於第3季，第4季營收有機會挑戰單季歷史新高，今年營收將優於去年，有望挑戰歷史新高。

神達大客戶甲骨文（Oracle）等持續布建資料中心，神達旗下伺服器子公司神雲科技下半年業績持續走高，基本面看好，吸引市場資金進駐卡位，11日以漲停59.4元開出後鎖死，追價買單超過5.1萬張。