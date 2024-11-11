快訊

柯文哲未來由「重金庭」審理 法官查金流功力深、裁判品質高

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

2動能加持營收表現 神達飆第2根漲停逾5萬人排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
神達漲停。中央社
神達漲停。中央社

神達（3706）受惠伺服器及車用電子業務對營運的加持，10月營收創下歷史新高，法人預估第4季營收有機會挑戰單季歷史新高；11日跳空以漲停59.4元開出後鎖死，拉出第2根漲停板，且創下歷史新高價，漲停及市價排隊買單超過5.1萬張。

神達10月營收71.48億元，月增35.76%，年增149.74%，創單月歷史新高；累計今年前十月營收450.6億元，年增47.51%；推升營收創高，主受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的強力需求，另外，車用電子市場方面 ，汽車製造業客戶需求也持續穩健。

神達總經理何繼武先前曾表示，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年都會成長；法人預估，神達伺服器及車用電子業務第4季將持續成長，營收表現將優於第3季，第4季營收有機會挑戰單季歷史新高，今年營收將優於去年，有望挑戰歷史新高。

神達大客戶甲骨文（Oracle）等持續布建資料中心，神達旗下伺服器子公司神雲科技下半年業績持續走高，基本面看好，吸引市場資金進駐卡位，11日以漲停59.4元開出後鎖死，追價買單超過5.1萬張。

延伸閱讀

比特幣漲破8.1萬美元 這2檔盤中觸漲停領軍概念股表現

川普勝選、特斯拉股價大漲 這檔概念股飆出第三根漲停

衝著新竹縣粄食嘉年華 新埔各大粄條店擠滿排隊遊客

桃園大溪往返永寧捷運站公車排隊有爭議 交通局這樣說

相關新聞

2動能加持營收表現 神達飆第2根漲停逾5萬人排隊等買

神達（3706）受惠伺服器及車用電子業務對營運的加持，10月營收創下歷史新高，法人預估第4季營收有機會挑戰單季歷史新高；...

崇越科技10月營收達52.4億元 年增20.6%

崇越科技（5434）公布10月合併營收達52.4億元，年增20.6%；今年累計營收達463.3億元，相較去年同期成長超過...

英業達、廣達 攻AI機器人

全球AI技術不斷進步，各項應用技術也逐漸成熟，台鏈代工廠為掌握商機，透過不同角度切入市場，隨著輝達宣布推出人型機器人通用...

智邦 加速全球布局

網通大廠智邦（2345）昨（10）日舉行竹北AI園區開幕典禮，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地，是先進科技孵化加速...

富世達攻AI水冷 報捷

軸承股王富世達（6805）積極布局AI伺服器市場商機，水冷快接頭模組傳出將在11月起陸續放量出貨，目前也已通過數家水冷板...

宏碁品牌授權…彈性策略

宏碁（2353）、華碩擴大「印度製造」，搶攻印度內需市場，但因印度消費性3C市場價格戰激烈，尤其手機產品更在大陸品牌主導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。