崇越營收／10月達52.4億元 14日舉辦法說會釋出展望

崇越（5434）10月合併營收達52.4億元，年增20.6%，今年累計營收達463.3億元，相較去年同期成長超過一成，年增12%。另外公司預計14日舉辦法說會釋出展望。

隨人工智慧、高效能運算等新興科技應用，推動先進製程蓬勃發展，促成光阻、矽晶圓、石英、研磨液、晶圓載具等半導體材料銷售走強，相較去年同期，崇越科技10月合併營收大幅成長逾二成。

因應國際客戶和市場需求，崇越科技積極拓展美國、日本，以及新加坡、越南、馬來西亞等東南亞市場，建置國際供應鏈平台以就近服務客戶，今年海外材料銷售取得爆發性的年成長。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。