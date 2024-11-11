英業達、廣達 攻AI機器人

全球AI技術不斷進步，各項應用技術也逐漸成熟，台鏈代工廠為掌握商機，透過不同角度切入市場，隨著輝達宣布推出人型機器人通用基礎模型後，「AI機器人」再度受到重視，英業達（2356）、廣達等業者也將最新「AI技術」導入產線、積極開發，全力卡位供應鏈。

英業達積極投入AI技術創新研發，在AI智慧機器人領域，憑藉機體的運動、感知、操控性，以及成熟的機器人作業系統（ROS）開發經驗搶攻市場，並導入旗下工廠以加速生產效能，實現智慧工廠的目標。

英業達也攜手凌羣電腦投入AI機器人應用的開發，打造完整的「智慧家庭」解決方案。英業達董事長葉力誠指出，該方案使用的「居家機器人」是ㄧ個概念性講法，主要運用到的概念是讓訊息在不同端點間進行「收發、傳遞」，其實跟手機差不多。

英業達資深副總經理陳逸萍指出，各廠區的人才逐漸老齡化，逐漸導致缺工問題。英業達採取將工廠自動化、打造智慧工廠的方式來解決。

而在智慧工廠方面，集團透過旗下英研智能研發客製化的智慧影像解決方案，供客戶以更精準的方式，確實控制機器人手臂，以實現組裝自動化，也成功讓其在智慧工廠、自動化生產方面站據領先地位。

廣達旗下機器人業務是由廣明子公司達明操刀，該公司為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S，都在市場上有很高的討論度。

企業大廠在「智慧機器人」技術上的開發，主要是為填補人才缺口、化解缺工困境所研發的技術，透過將智慧機器人導入到智慧製造領域，打造出實際的智慧工廠、自動化生產系統等場域，有助降低生產製造時所需投入的人力等成本。

隨著輝達打造的人型機器人通用基礎模型Project GR00T問世，英業達、廣達等有所布局的大廠發展進度可期。