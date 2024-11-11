宏碁品牌授權…彈性策略
宏碁（2353）、華碩擴大「印度製造」，搶攻印度內需市場，但因印度消費性3C市場價格戰激烈，尤其手機產品更在大陸品牌主導下，台灣「筆電雙A」因而選擇更為彈性的策略，宏碁以品牌授權方式，讓「Acer」手機在印度重現，讓更懂當地市場的印度廠商經營相關產品線。
宏碁7月與印度新創公司Indkal簽訂品牌授權協議，Indkal將在印度市場生產、銷售宏碁Acer品牌的智慧型手機，此合作案限定印度市場。據悉，宏碁集團近年貼牌或品牌授權等策略，主要由宏碁總經理簡慧祥操刀，藉此靈活發展特定市場業務。
業界分析，宏碁選擇授權方式給印度本土品牌，藉此避開由大陸手機廠主導，呈現高度價格戰的印度手機市場。
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