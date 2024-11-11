智邦 加速全球布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦竹北AI園區昨天啟用，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地。新竹縣長楊文科（左三）、聯電榮譽副董事長宣明智（右三）、智邦董事長黃國修（右二）、副董事長韋秋霞（右一）、執行長石軍（左一）均出席開幕典禮。智邦／提供
智邦竹北AI園區昨天啟用，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地。新竹縣長楊文科（左三）、聯電榮譽副董事長宣明智（右三）、智邦董事長黃國修（右二）、副董事長韋秋霞（右一）、執行長石軍（左一）均出席開幕典禮。智邦／提供

網通大廠智邦（2345）昨（10）日舉行竹北AI園區開幕典禮，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地，是先進科技孵化加速基地。

智邦加速包含台灣在內的全球布局，日前董事會宣布加碼增加越南廠產能，美國爾灣產線則成為美國製造關鍵，藉由多元製造方案，衝刺業績。

智邦科昨日舉行智邦總部竹北AI園區開幕典禮，大客戶、全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS特別派員來台出席，顯示對智邦的重視。

智邦並同時在總部一樓空間舉辦「島嶼共榮：臺灣原生種生態藝術特展」，呼應公司長期以來對環境永續與生物多樣性價值的重視。

智邦表示，竹北AI園區位於新竹縣AI智慧園區內，整體建築空間包含地下二層、地上八層，總樓地板面積為52,490平方公尺，開幕啟用後，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地，發展未來AI資料中心基礎建設所需的先進技術方案。

智邦表示，新竹縣AI智慧園區提供連結產業、人才、應用的發展環境，以AI應用作為共通基礎，匯集人才與技術，進一步擴充新竹在地AI產業發展能量。而新竹縣政府透過設立單一服務窗口提供高效率的行政流程服務，為進駐廠商提供諮詢協助，加速推進廠商建置啟用時程。

此外，智邦總部竹北AI園區開幕同時舉行的「島嶼共榮：臺灣原生種生態藝術特展」，將展出多件台灣藝術家創作，讓更多人認識台灣生物多樣性與生態復育的重要性。

由於台灣擁有豐富的生物多樣性，特有種比例之高舉世聞名，因此，智邦也希望透過此次展覽，觸發更多如何促進生態保育與生態共融的思考，讓更多人理解生物多樣化之於未來永續發展的重要性。

AI 智邦 生態保育

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