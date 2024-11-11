富世達攻AI水冷 報捷

軸承股王富世達（6805）積極布局AI伺服器市場商機，水冷快接頭模組傳出將在11月起陸續放量出貨，目前也已通過數家水冷板供應商認證，後續有望進一步擴大供貨比重，成為明年業績再創新高的關鍵動能。

供應鏈消息指出，目前富世達已將水冷快接頭模組送給鴻海、廣達等組裝廠進行測試，同時也通過數家水冷板供應商認證，確認其水冷快接頭模組可靠度無虞。

業界人士指出，由於快接頭相關零組件先前因供應商產能有限，因此處於缺貨、缺料的情況，如今隨著台廠開始切入後，不僅有望緩解快接頭供應吃緊的問題，同時也能順勢吃下此一商機大餅。

據悉，快接頭負責冷卻液輸送，也是水冷散熱零組件中最容易出現漏水的元件，肩負吃重角色，先前傳出外企供應商在測試時出現漏水狀況，致使雲端服務供應商（CSP）要求必須擴大供應鏈，藉此降低供應鏈風險，進而使台廠有切入的契機。

隨著富世達成為國內第一家獲得客戶驗證的快接頭供應商後，意味著台廠在全球AI伺服器水冷領域將扮演更關鍵的角色，搭配奇鋐本身擅長的水冷板，該集團在水冷零組件自製率已取得重大突破。

富世達目前也正布局AI伺服器滑軌零組件，目前滑軌業務營收占比約5%。

由於伺服器滑軌有專利保護，過去一直是寡占市場，富世達採取與其他業者合作授權的策略，因此成功切入供應鏈，但目前供貨量仍不大，預估明年有望顯著貢獻業績。

富世達日前公布10月營收9.1億元，創新高，月增18%，年增54.1%；前十月營收63.28億元，年增42%，為同期最佳。

據悉，富世達10月營收攻頂，主要受惠陸系品牌大客戶華為今年新機連發，其中，華為全球第一支三折機「Mate XT」採用的軸承由富世達獨家供貨，而新品上市後取得不錯的銷售量，帶動富世達業績同步走升。

法人表示，華為第4季還會再發表另一款折疊機「Mate X6」，由富世達與兆利共同供應軸承，目前華為已開始向零組件廠積極拉貨，預料相關業績將顯現在11、12月營收，有助富世達第4季業績維持高檔水準。