臻鼎-KY 10月營收符合預期 市場看好第4季營運持續向上
臻鼎-KY（4958）10月營收209.5億元，月增8.4%、年增0.4%，符合市場預期，主要是美系大客戶新機持續拉貨，但因新機整體銷售狀況並未優於預期，因此，分析師預估，臻鼎-KY第4季營收高峰或將落於10月。
不過，隨美系大客戶新機持續拉貨，預估第4季營運仍將穩健向上，預估第4季營收566.8億元，季增12%、年增4.2%，毛利率21.7%，稅後純益37.4億元，季增26.2%、年增6.9%，EPS為3.9元。
展望2024、2025年，法人機構預估，今年全年營收1,722億元，年增13.7%，毛利率18.8%，稅後純益81.7億元，年增32.1%，EPS為8.5元；2025年在高階PCB出貨量增加、ABF比重拚提升至50%，有利產品組合優化中，預估營收1,928億元，年增12%，毛利率19.8%，EPS 為10.6元。
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