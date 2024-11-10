聯電10月營收月、年雙增 法人估今年EPS約4元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯電（2303）10月營收月增12.8%、年增11.3%。圖／聯電提供
聯電（2303）10月營收月增12.8%、年增11.3%。圖／聯電提供

聯電（2303）10月營收月增12.8%、年增11.3%，法人機構指出，成熟製程競爭激烈，客戶下單謹慎，恢復速度溫和下，預估今年每股獲利（EPS）約為4元。

分析師認為，第4季主要受惠AI相關應用增加，聯電Computing相關產品較預期佳，抵銷通訊和消費性產品衰退的不利因素，22、28nm還是主要的成長動能，預估全季晶圓出貨量與上季相當，產能利用率將降至60%，產品美元ASP也與上季相當，主要是因為產品組合不同。

因產能利用率將較上季衰退，另外新台幣升值，加上折舊增加，預估聯電第4季整體毛利率將較第3季下滑，約30%下，估單季EPS約0.9元，全年為4元。

聯電預估2025年產業會有些復甦，產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間，預計回到正常要到第2季；雖然目前客戶保守，但預估全年晶圓出貨會增加；定價方面，即使市場供過於求，公司價格策略會保持彈性，和客戶共同提升市佔率，聯電著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化。

2025年聯電預期定價情況將與2024年類似，第1季將有一次性的年度價格調整，預估2025年EPS維持在約逾4元的水準。

智慧型手機 營收 聯電

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