WiFi 7商機明年看增三倍 挹注全新、穩懋等業績成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果新機iPhone 16系列率先導入WiFi 7技術，後續各家品牌手機陸續跟進，推升WiFi 7市場滲透率擴大，預估明年市場規模有望較今年擴增三倍。（路透）
蘋果新機iPhone 16系列率先導入WiFi 7技術，後續各家品牌手機陸續跟進，推升WiFi 7市場滲透率擴大，預估明年市場規模有望較今年擴增三倍。（路透）

蘋果新機iPhone 16系列率先導入WiFi 7技術，後續各家品牌手機陸續跟進，推升WiFi 7市場滲透率擴大，預估明年市場規模有望較今年擴增三倍，挹注全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）、立積（4968）等供應鏈業績成長。

據悉，WiFi 7可適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等三個頻段，理論上速度比WiFi 6快4.8倍、比WiFi 5快13倍，且具低延遲、高網路容量特性，不僅能讓追劇更順暢，也有助用戶在操作AI應用時，能獲得更快反饋，成為目前各家品牌手機廠旗艦機種必備功能。

圖／經濟日報提供
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根據WiFi聯盟預估，原以為今年WiFi 7市場滲透率約5%，如今上修至6%，明年預估達16%以上；市調機構Gartner更樂觀認為，今年滲透率就會衝上10%，2027年可達54%；市場認為明年滲透率至少成長三倍，包括手機、路由器、筆電等都將加速導入WiFi 7。

若以產值來看，市調機構MarketDigits預測，2023年到2030年WiFi 7的市場產值將到達262億美元，年複合成長率（CAGR）53.6%，顯示WiFi 7帶來的升級換機潮商機又急又快。

業界指出，不光是WiFi 7，5G技術市場滲透率同步擴大，二種技術也正融合中，手機品牌廠積極優化WiFi 7與5G無縫切換功能，未來智慧手機可在WiFi 7與5G兩種技術自動切換，讓網路應用維持高效能。

5G WiFi 手機廠

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