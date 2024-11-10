樺漢、神基本周法說 談人工智慧布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）及強固型電腦大廠神基（3005），本周即將召開法說會，預期除釋出本季度及明年展望外，法人圈也關注神基AI強固型電腦產品接單情形、及樺漢在邊緣AI相關業務發展狀況。同時，隨川普當選美國總統，可能出現的新關稅風險及應對策略，預期也將成為法說重點。

樺漢在即將登場的14日法說會上，預期將釋出本季及2025年度營運展望。法人也關注，樺漢在邊緣AI相關業務發展狀況。

神基即將於15日舉行法說會，預計將釋出本季及2025年度營運展望。此外，市場也關注神基在AI強固型電腦產品接單狀況。

神基董事長黃明漢先前指出，今年第4季筆電及汽車零組件較弱的狀況持續上演，但預期今年單季高峰仍在第4季。

法人 美國 選美

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