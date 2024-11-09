緯創營收微減 訂單看到明年底

緯創（3231）公布10月營收962.85億元，為同期新高，月減0.6%、年增22.8%；今年前十個月營收8,483.58億元，為同期新高，年增18.58%。

緯創旗下伺服器大廠緯穎10月營收353.81億元，月增2.5%，年增86.79%，創單月新高，主要受惠AI伺服器出貨暢旺。累計今年前十個月營收2,803.08億元，為同期新高，年增38.57%，並超越2023年全年營收。

同屬緯創集團旗下的緯軟10月營收8.87億元，月增0.8%、年增14.8%；累計今年前十月合併營收84.4億元、年增17.6%。單月及累計歷史營收均創新高；法人預估，緯軟今年全年營收有望續創新高。

針對伺服器展望，緯創總經理林建勳表示，這兩年的客戶端需求還是很強，沒有看到slow down，至少到明年底之前訂單都消化不完，而且不論是CSP，或是企業端伺服器的需求都很強。他認為，到明年底之前都是供不應求的狀況，至於更長遠來看，目前還看不到。