廣達營收下滑12% 全年仍有看頭

廣達（2382）昨（8）日公布10月營收1,358.93億元，為同期新高，月減12.4%、年增48.7%。廣達累計前十個月營收1.13兆元、年增27.02%，也是同期新高，並超越2023年營收1.08兆元，法人看好，今年全年營收有望挑戰歷史新高。

廣達10月筆電出貨320萬台，月減34.69%、年增10.34%，使得10月營收也較9月的歷史高點滑落，主要是9月有季底效應，帶動筆電出貨明顯增長。

廣達將在下周四（14）日召開法說會，公布第3季財報，並釋出本季及明年展望。廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，AI需求就如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言「很瘋狂」，目前廣達美國廠產能到明年底前都滿載，並已在台灣與美國試產GB200，明年首季逐步放量。

針對輝達GB200出貨動態，楊麒令表示，廣達目前已開始在台灣、美國等地廠區試產，出貨囊括NVL72及NVL36機櫃，NVL72出貨占比會較高。

他說，廣達在台灣、中國大陸、泰國、美國、歐洲等地都有設廠，具備多元生產基地優勢，足以因應關稅等政策變化。

楊麒令指出，目前看來在美國投資的方向會持續下去，廣達美國廠位於加州、田納西州，以因應不同客戶需求。