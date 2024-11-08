臻鼎前三季EPS 5.08元 尖點1.11元
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（8）日召開法說會，公司今年前三季稅後淨利68.55億元，年成長57.1%，歸屬母公司淨利為48.16億元，年成長79.4%，每股稅後純益（EPS）5.08元。公司預期，第4季將是今年營運高峰。另外，尖點昨天公告前三季每股稅後純益1.11元，泰國廠預計明年首季試產。
臻鼎董事長沈慶芳表示，臻鼎前三季四大應用營收皆年增雙位數，其中，行動通訊、IC載板、及車載/伺服器/基地台同步創下同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率18.2%，營業利益率5.2%。由於第4季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期，本季將是全年營運高峰，全年維持營收年增雙位數目標。
沈慶芳預期，今年AI應用占臻鼎合併營收比重將提升到45%，明年進一步攀高。
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