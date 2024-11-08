神達（3706）今年受惠大客戶甲骨文（Oracle）等持續布建資料中心，激勵下半年伺服器業務持續增溫，加上車用事業穩健增長，帶動10月營收達71.48億元，月增35.76%、年增149.74%，創下單月新高。市場資金率先押寶，帶動神達昨（8）日股價攻上漲停板，終場收54元，上漲4.85元。

神達累計今年前十月營收450.6億元、年增47.51%。

神達表示，今年10月營收增長，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求。另在車用電子市場方面，汽車製造業客戶需求也持續穩健。

神達伺服器大客戶甲骨文日前調高2026年度財測，還宣告2029年度營收至少達到1,040億美元，凸顯出雲端基礎設施業務的成長展望亮麗。隨著甲骨文規劃擴大營收，該公司也預期當前2025年度的資本支出也會提高一倍。

在甲骨文及AWS持續擴充資料中心，加上其他中小型CSP客戶拉貨下，帶動神達旗下伺服器子公司神雲科技今年業績持續增長；神達總經理何繼武先前表示，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年皆會成長。

法人預估，神達伺服器及車用電子業務本季將持續成長，第4季營收將優於上季，本季營收有機會挑戰單季歷史新高紀錄，帶動神達今年營收交出優於去年的成績，有望挑戰歷史新高。