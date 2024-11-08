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藍天本業獲利穩健 第3季每股盈餘0.11元

中央社／ 台北8日電

筆電製造商藍天電腦今天公布第3季財報，合併營收新台幣70.9億元，年增14%，寫下近11季新高：營業利益約5.35億元，年增25%，本業獲利穩健成長，但受匯損及利息支出影響，每股盈餘0.11元，年減74%。

藍天發布新聞稿說明，筆記型電腦事業受益於亞太區經濟持續成長，以及中國3A級遊戲大作上市推動高階顯卡機型的換機需求，加上開學季需求挹注，帶動整體業績表現。第3季筆電出貨55.6萬台，季增22%，年增30%；筆電營收63.2億元，季增8%，年增17%。

藍天10月合併營收27.6億元，年增11.05%；今年前10月累計營收220億元，年增9.38%，為歷年同期次高。

藍天筆電10月出貨19.6萬台，年增12.9%；筆電營收25.12億元，年增12.42%，創單月歷史新高。

藍天表示，中國區舊換新補貼政策，以及3A遊戲大作「黑神話：悟空」效應推升電競及其他高階機種銷售，帶動整體平均銷售單價上升，持續為第4季業績加溫。

展望未來，藍天看好第4季中國舊換新補貼政策，以及雙11促銷和高階顯示卡機種換機需求，加上疫情時代換機週期及微軟Windows 10作業系統將終止服務等因素，將大幅推升商務機種的換機率。

營收 筆電

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