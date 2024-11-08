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金寶營收／10月166.99億元、年增10.5% 表現搶眼

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶。記者吳康瑋／攝影

金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，營運表現有所提升，公司8日公布10月營收為166.99億元，月減9.9%、年增10.5%，累計前10個月合併營收為1358.1億元、年增1.8%，後市表現樂觀，也吸引市場投資人的目光關注。

金寶為集團旗下主要負責消費性電子代工業務的大廠，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而公司近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻。

而8日以27.8元開高走高、終場收在27.25元、平盤作收，而金寶日前才傳出接獲全球軟體巨擘微軟（Microsoft）訂單的消息，而總經理陳威昌日前現身直言，單一客戶自己不太方便回答，但「世界級客戶」，絕對都是公司長期以來，要積極爭取的對象。

陳威昌坦言，目前國內外市場都積極搶攻雲端業務，事實上，金寶近年也持續多角化經營，並以提供領先的電子專業製造服務（EMS）及原廠委託設計代工（ODM），以創造符合全球標準的環保產線聞名，因此一舉一動都受外界關注。

伺服器 營收 金寶

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