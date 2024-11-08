微星營收／10月200億元歷史次高 看好第4季旺季效應

微星（2377）8日公布10月營收為200.66億元，站上200億元關卡，為歷史次高，月增1.29%，年增4.80%，今年前10個月營收為1664.51億元，年增8.82%，法人看好微星第4季的旺季效應。

微星10月營收表現不俗，法人認為，主要是進入年底電競遊戲旺季，加上遊戲大作「黑神話 悟空」大賣，推升板卡等產品的出貨量上揚，帶動業績跟著成長。

微星認為，通常遊戲大作，都會帶動電競相關產品的銷售量，該公司的主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁。

另外，微星也看好AI PC，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，微星都有最新機種，並且符合微軟的規範，AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多的App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長。