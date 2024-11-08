快訊

京華城案密集約談 黃珊珊移送複訊逾1小時…證人身分請回

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

微星營收／10月200億元歷史次高 看好第4季旺季效應

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

微星（2377）8日公布10月營收為200.66億元，站上200億元關卡，為歷史次高，月增1.29%，年增4.80%，今年前10個月營收為1664.51億元，年增8.82%，法人看好微星第4季的旺季效應。

微星10月營收表現不俗，法人認為，主要是進入年底電競遊戲旺季，加上遊戲大作「黑神話 悟空」大賣，推升板卡等產品的出貨量上揚，帶動業績跟著成長。

微星認為，通常遊戲大作，都會帶動電競相關產品的銷售量，該公司的主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁。

另外，微星也看好AI PC，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，微星都有最新機種，並且符合微軟的規範，AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多的App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長。

微星 營收

延伸閱讀

MLB／紅襪和金鶯有意大谷「西語老師」81%專家看好留道奇

全球最有價值企業！Nvidia市值破3.6兆美元 超越蘋果和微軟

元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

廣達喊話輝達 可接美超微轉單

相關新聞

華碩法說會／第3季品牌EPS達16.8元 第4季恐「旺季不旺」

華碩（2357）8日舉行法說會，第3季品牌稅後純益為125.04億元，季增6%、年增13%，每股盈餘（EPS）達16.8...

台積電最後一盤爆5142張買單 收1090元、市值衝28兆元

台積電（2330）8日最後一盤爆出5,142張買單，拉升股價收在當日最高的1,090元，上漲25元，漲幅2.34%，市值...

華碩第3季獲利創新高 示警第4季恐旺季不旺

電腦品牌廠華碩今天公布第3季財報，受惠電競、AI PC等產品明顯成長，每股盈餘達新台幣16.8元，創單季新高。不過，華碩...

NVIDIA 市值奪冠！AI股同慶 神達漲停 緯創、廣達齊漲

輝達（NVIDIA）股價周四創新高，市值衝破3.6兆美元，超越蘋果和微軟，奪下全球市值王，台股AI股中，台積電（2330...

玉晶光10月營收月減23%

光學鏡頭廠玉晶光昨（7）日公告10月合併營收跌破20億元大關、降至19.74億元，月減23.7%，也比去年同期衰退21....

奇鋐10月營收創高 成長逾一成

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（7）日公告10月營收70.81億元，月增11.5%、年增28.4%，單月營收創新高，累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。