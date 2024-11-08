世芯營收／10月41.93億元、月減20.92% 下探至近六個月低點
矽智財（IP）廠世芯-KY（3661）8日公告今年10月營收為41.93億元，月減20.92%、年增47.76%，下探至近六個月以來低點；累計前十月營收430.98億元，年成長79.04%。
展望營運後市，在先前的法說會上，世芯-KY預估，本季營收將出現季節性下滑，因最大客戶亞馬遜雲端服務公司（AWS）產品週期進入尾聲，但由於本季NRE（委託設計）比重提高，有助獲利成長。
世芯-KY進一步說，至於對英特爾5奈米加速器訂單，公司仍充滿信心，雖有部分訂單暫緩，但5奈米AI加速器本季出貨持續提升，將是明年營收最大貢獻者，估可佔明年營收三分之一，NRE比重將提高至20-30%，獲利有望較今年成長。
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