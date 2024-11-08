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信錦財報／第3季每股賺1.52元 前三季 EPS 達5.57元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

信錦（1582）8日召開董事會，通過了2024年第三季財務報告。第三季合併營業收入為24.69億元，季減2.6%、年減1.9%，而由於生產製程優化和材料成本管理的成效顯現，加上高階產品出貨占比提高，第三季營業毛利為7.21億元，毛利率為29.2%，較去年同期的25%提升了 4.2 個百分點。第三季營業利益約為3.78億元，較去年同期成長18.4%，營業利益率達15.3%，較去年同期的12.7%提升了 2.6 個百分點，業外受美金貶值產生匯兌損失的影響，第三季的稅前淨利為3.51億元，較去年同期的3.82億元微幅下滑，歸屬於母公司的稅後淨利為2.18億元，每股稅後淨利（EPS）達1.52元。

累計2024年前三季，信錦合併營業收入達71.49億元，較去年同期成長9.8%。受惠於生產效率提升和產品組合優化，營業毛利達21.24億，較去年同期大幅增加55.8%，合併毛利率達29.7%，較去年同期的20.9%提升了8.8個百分點。前三季營業利益達11.11億元，較去年同期倍數成長達129.5%，營業利益率為15.5%，較去年同期提升8.1個百分點。稅前淨利為12.63億元，年增83.2%，稅前淨利率達17.7%。歸屬於母公司的稅後淨利達7.95億元，年增72.9%，累計每股稅後淨利（EPS）為5.57元，較去年同期的3.72元大幅成長。

著眼於國際大廠對於生產基地調配的彈性需求，信錦於今日董事會也通過增加泰國廠的投資，計畫將泰國廠的總投資金額從原先五百萬美金增加到兩千萬美金。展望未來，研調機構指出Windows10停止更新及AI PC逐步帶來換機需求，加上今年下半年品牌廠提前進行庫存調整等因素，整體產業在明年可望逐步復甦成長。信錦企業將維持軸承底座的產業領導地位，透過持續整合集團資源，創新研發來擴大競爭優勢，加大東南亞生產基地的投資佈局，積極拓展客戶群與投入開發新興應用產品，在趨勢快速變化的市場做好準備來滿足客戶需求，追求長期穩健成長。

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