宏碁營收／前十月188.2億元 年增10.7%
宏碁（2353）8日公布10月單月合併營收188.20億元，月減28.47%、年減2.75%；累積前十月合併營收2,174.06億元，年增10.7%。其中，個人電腦及顯示器產品累積前十月營收年增9.3%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占10月營收之32.5%、累積前十月營收之28.4%。公開發行子公司皆已公告10月份自結營收。
其中，孵化中的事業營運亮點包括：宏碁智新（7794）股票將於11月15日開始興櫃交易，10月營收年增57.0%、累積前十月營收年增48.4%。至於專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司10月營收年增26.3%、累積前十月營收年增71.0%。宏碁智通公司10月營收年增23.8%、累積前十月營收年增33.0%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言