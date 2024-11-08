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宏碁營收／前十月188.2億元 年增10.7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）8日公布10月單月合併營收188.20億元，月減28.47%、年減2.75%；累積前十月合併營收2,174.06億元，年增10.7%。其中，個人電腦及顯示器產品累積前十月營收年增9.3%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占10月營收之32.5%、累積前十月營收之28.4%。公開發行子公司皆已公告10月份自結營收。

其中，孵化中的事業營運亮點包括：宏碁智新（7794）股票將於11月15日開始興櫃交易，10月營收年增57.0%、累積前十月營收年增48.4%。至於專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司10月營收年增26.3%、累積前十月營收年增71.0%。宏碁智通公司10月營收年增23.8%、累積前十月營收年增33.0%

宏碁 營收

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