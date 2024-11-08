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聯發科營收／10月511億元 近25個月以來新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）8日公告今年10月營運成果，單月營收511.17億元，月增14.42%、年增19.4%，來到近25個月以來新高。

展望今年第4季，在先前的法說會上，聯發科表示在受惠於新旗艦晶片天璣 9400 所帶來的強勁營收成長，可望抵銷部分較低的消費性電子季節需求。

若以聯發科三大應用別來看，第4季手機業務成長、智慧裝置平台業務下滑、電源管理IC業務則是持平。以美金對台幣匯率1比31.7計算，聯發科第4季營收估在1,265-1,345億，季衰退4%到季成長2%之間。

實際業績出爐，聯發科2024年10月營收511.17億元，月增14.42%、年增19.4%；累計前十月營收達4436.6億元，和去年同期相比成長27.97%。

營收 聯發科

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