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華碩第3季獲利創新高 示警第4季恐旺季不旺

中央社／ 台北8日電
華碩示警第4季需求不明確，可能出現「旺季相對不旺」的狀況。美聯社
華碩示警第4季需求不明確，可能出現「旺季相對不旺」的狀況。美聯社

電腦品牌廠華碩今天公布第3季財報，受惠電競、AI PC等產品明顯成長，每股盈餘達新台幣16.8元，創單季新高。不過，華碩示警第4季需求不明確，可能出現「旺季相對不旺」的狀況，將規劃適當的市場促銷和通路行銷費用來因應。

華碩今天召開法人說明會，公布今年第3季品牌合併營收1567.43億元，季增15%，年增24%；營業利益約111.37億元，季增4%，年增32%；稅後淨利約125.04億元，季增6%，年增13%；每股盈餘16.8元。

華碩財務長吳長榮表示，從產品面來看，今年第3季在電競筆電和Copilot+ PC筆電市占率都明顯成長。就區域而言，中國因為遊戲大作暢銷，加上中國政府推出刺激經濟和消費補貼方案，中國在第3季貢獻比較大的成長動能。

展望第4季，吳長榮說，經過第3季的高基期出貨後，第4季需求看起來相對不明確，華碩與通路商討論，了解第4季會進行相對審慎的備貨及營運管理，華碩預估第4季個人電腦（PC）營收將季減15%、年增超過20%，零組件產品和伺服器營收將季增5%至10%、年增超過30%。

他強調，為了擴大競爭優勢，華碩今年第4季起將投入較多的研發相關支出，提前布局2025年和更長期的成長循環週期。

華碩 電競筆電

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