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尖點法說會／前三季每股稅後純益1.11元 泰國廠明年首季試產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

尖點（8021）於8日召開法說會並公布通過2024年第3季度財務報告。2024年第3季合併營收為9.72億元，較上季增加8.1%；毛利為2.66億元，較上季增加12.7%；毛利率為27.6%，較上季增加1.1個百分點；營業利益為1.03億元，稅前淨利1.09億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣6,825萬元，每股盈餘為新台幣0.48元。

2024年前三季累積營收為25.88億元，較去年同期增加31.6%；毛利為6.17億元，較去年同期增加56.6%，毛利率為25.8%，較去年同期增加4.1個百分點；營業利益為1.99億元，稅前淨利2.13億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣1.57億元；每股盈餘為新台幣1.11元。

整體而言，尖點提到，第三季為PCB傳統旺季，在AI伺服器、低軌衛星、蘋果新機上市等需求帶動下，鑽針及鑽孔營收皆呈現季增及年增趨勢，隨著稼動提升毛利率也隨之提升。

展望第四季，尖點提到，除了AI相關需求維持熱度外，其餘終端應用可能隨著市場進入淡季而減少，預估季減幅度應在個位數範圍內，實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。

在泰國廠進度方面，尖點提到，目前已完成第一期廠房建置作業，第四季度目標為完成設備進機及客戶驗證作業，預計於明年Q1進行試產，初期以提供當地PCB廠鑽孔服務為主，預期於25年 Q2開始貢獻營收。

尖點今日同步公告10月份合併營收為新台幣3.15億元，較上月減少2.1%，較去年同期增加20.0%。累積1-10月營收為29.04億元，較去年同期增加30.3%。

新台幣 營收

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