臻鼎法說會／前三季EPS 5.08元 第4季將是今年營運高峰

全球PCB龍頭臻鼎（4958）8日召開法說會，公布2024年前三季合併財務報告。2024年前三季累計營收為新台幣 1,155.31億元，創歷年同期次高，本期淨利為新台幣68.55億元，歸屬母公司淨利為新台幣48.16億元，每股稅後純益為新台幣5.08元。

臻鼎董事長沈慶芳表示，臻鼎前三季營收年增19.1%，四大應用營收皆年增雙位數，其中行動通訊、IC 載板、及車載/伺服器/基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率為18.2%，營業利益率達5.2%。由於第4季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第4季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標。

沈慶芳預期，今年AI應用占臻鼎合併營收比重將提升到約45%，明年將進一步攀高。隨著AI手機硬體效能要求越來越高，推動產品結構設計與材料方面的變化，使PCB板設計更趨複雜，公司正向看待明年客戶新品PCB價值提升的機會。此外，臻鼎積極布局全方位AI應用，於AI伺服器領域不僅參與客戶新一代產品之打樣，同時亦積極參與客戶次世代架構新品。另外，光通訊產品方面已順利量產並貢獻營收，高階產品也陸續送樣客戶認證。

IC載板方面，沈慶芳指出，臻鼎IC載板營收自去年第4季以來，已連續四個季度創下單季新高，看好今年與明年皆可望保持快速成長。ABF載板受惠先進封裝載板的旺盛需求，產能利用率持續提升，明年預計配合HPC和AI客戶量產下一代產品。BT載板方面，明年在新客戶、新產品訂單放量之下，可望持續成長。

沈慶芳認為，AI將持續驅動高階PCB產品的強勁需求，因此臻鼎規劃將高雄廠打造為AI園區，提供高階AI產品設計與製造產能，支應日漸增加的全球AI產品需求。另外，泰國巴真府新廠第一期即將於年底裝機，1H25試產、2H25 小量產，提供客戶高階伺服器/車載/光模塊相關產品。隨著全球化產能布局日趨完整，臻鼎明年營運表現可望再創新高。