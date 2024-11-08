台積電最後一盤爆5142張買單 收1090元、市值衝28兆元

台積電（2330）8日最後一盤爆出5,142張買單，拉升股價收在當日最高的1,090元，上漲25元，漲幅2.34%，市值激增6,483億元，市值突破28兆元，增達28兆2,666億元，貢獻大盤指數約208點。

川普當選，將重返白宮，趕在川普就任前，彭博資訊與路透報導指出，拜登政府正快馬加鞭，希望盡快撥發給台積電等外企的晶片法補助經費，並已完成數十億美元建廠補助與貸款具約束力協議的磋商。

彭博引述消息人士指出，還不清楚何時會正式簽署協議與公布補助獎勵內容，但獎勵投資金額約略與今年稍早時宣布過的初期協議一致。

路透也報導表示，美國商務部最近知會國會撥款委員會，台積電和格芯等至少三家企業即將獲得根據晶片法的最終補助；不過，台積電、格芯及美國商務部都拒絕置評。

另外，市場擔憂在川普選前對台積電的言論，在當選後恐會對台積電造成影響；彭博分析師則是表示，台積電在晶片製造技術上的優勢，應能幫助台積電抵禦川普上台後可能掀起的關稅動盪。

若如外媒的報導，台積電有望在明年元月川普就任美國下任總統前，先拿到美國晶片法相關補助；台積電ADR周四大漲4.1%，收在201.19美元，台積電8日以1,085元開出，終場收在1,090元，上漲25元，持續朝歷史新高的1,100元挺進。

台積電盤後公布10月營收，再刷新單月營收歷史紀錄，創下新高，單月合併營收3,142.4億元，月增24.8%，年增29.2%，累計今年前十月營收2兆3,400.86億元，年增31.5%。

台積電以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；台積電預估，今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。