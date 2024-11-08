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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

玉晶光10月營收月減23%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光學鏡頭玉晶光昨（7）日公告10月合併營收跌破20億元大關、降至19.74億元，月減23.7%，也比去年同期衰退21.8%，並下探近四個月低點；前十月合併營收197.01億元，年增13.4%。

玉晶光指出，上月營收衰退，主因鋪貨旺季高峰已過，接下來就看客戶產品上市後的銷售狀況來追加或減少訂單，但相較以往年度，今年第4季需求應該也不會太弱。

玉晶光為iPhone 16鏡頭供應商之一，由於今年蘋果新機將潛望式鏡頭下放至其他機種，玉晶光為第二供應商，通吃三顆鏡頭訂單，是今年營運一大助力。

展望未來，玉晶光近年除了手機鏡頭外，在VR／AR應用布局甚深，陸續切入索尼、Meta等大廠供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。

光學鏡頭 營收 玉晶光

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