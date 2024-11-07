奇鋐10月營收創高 成長逾一成
散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（7）日公告10月營收70.81億元，月增11.5%、年增28.4%，單月營收創新高，累計今年前十月營收579.38億元，年增20.7%。
奇鋐營收創高主因來自AI散熱需求增溫，帶動產品出貨動能走強，挹注營運表現高飛，隨著GB200即將在年底出貨，在明年大規模導入，預料業績將持續提升。
奇鋐今年AI伺服器水冷業務比重預估將來到10%，明年將進一步擴大，估至少雙位數成長。奇鋐目前已陸續獲得GB200水冷板訂單，明年起大量出貨，同時也將跨入快接頭領域，全面搶攻水冷市場商機。
法人指出，針對水冷散熱，由於今年Blackwell出貨規模尚小，加上供應鏈持續執行產品最終測試、驗證等流程，如高速傳輸、散熱設計優化等，因此全年導入水冷散熱的比重仍較低，但明年GB200開始大規模量產後，有望帶動水冷散熱普及。
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