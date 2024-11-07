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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

智邦第3季EPS 4.75元 攀峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

智邦（2345）昨（7）日公布第3季每股純益4.75元，創新高；前三季每股純益13.39元，為同期最佳。公司並宣布，為強化AI應用接單能量，將斥資2,900萬美元（約新台幣9.35億元）投資InLC公司，布局AI資料中心全光通訊技術。

智邦今天將舉行線上法說會，法人聚焦營運展望及800G交換器、AI相關產品布局與貢獻。一般預料，智邦可望受惠AI題材，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，本季營收將維持高檔，全年營收將突破千億元大關。

智邦第3季毛利率19.9%，較前一季21.2%、去年同期23%均下滑；稅後純益為26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股純益4.75元。前三季毛利率20.6%，低於去年同期22.5%；稅後純益為74.75億元，年增12.1%，每股純益13.39元。

智邦近期營運發燙，日前公布10月營收連二月突破百億元大關、達108.82億元，已連三月創新高；前十月營收823.35億元，年增約18.62%，為歷年同期新高，並逼近去年全年營收841.9億元水準。智邦昨日股價上漲14元，收588元。

另外，為強化AI相關訂單接單能量，智邦董事會昨天通過斥資2,900萬美元投資InLC公司，布局AI資料中心全光通訊技術。

智邦表示，此次投資InLC，主要為強化基礎光通訊產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備，藉此打造開源光通訊生態系統。

AI 智邦

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