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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

宏碁第3季稅後純益犀利 登四季高點

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）昨（7）日公布第3季稅後純益15.05億元，攀上四季來高點，季增7.2%，每股純益0.5元；前三季稅後純益41.11億元，年增5%，每股純益1.37元。法人看好，宏碁本季本業仍處於旺季，單季業績將維持高檔。

宏碁第3季稅後純益年減25.05%；毛利率10.6%，季減0.1個百分點，年減0.2個百分點；營益率2.2%，與前一季持平，年減0.1個百分點。宏碁統計，第3季非電腦及顯示器事業營收占比26.9%，旗下已公開發行公司貢獻營業淨利26.4%。

宏碁前三季毛利率10.6%，與去年同期持平；營益率1.9%，年增0.3個百分點；稅後純益41.11億元，年增5%，每股純益1.37元。前三季非電腦及顯示器事業營收占比為28%，旗下已公開發行公司貢獻營業淨利的36.5%。

展望後市，法人預估，宏碁旗下「老虎隊」本季營運維持高檔，加上PC本業處於旺季時期，預估本季整體業績將處於高檔水準。

此外，為健全與強化風險管理機能及實踐公司永續發展目標，並強化永續治理，宏碁董事會昨天決議調整隸屬董事會的「風險管理委員會」為「風險管理暨永續發展委員會」，範疇擴及資訊安全及企業永續。

宏碁 每股純益

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