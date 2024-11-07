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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

光聖第3季每股純益3.45元 客戶需求熱

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光聖（6442）昨（7）日公告第3季財報，受惠產品組合有利，單季毛利率衝上63.3%，改寫新猷；稅後純益2.59億元，季增4.86%，年增2.8倍，每股純益3.45元，再創單季新高，前三季每股大賺8.52元。

光聖第3季毛利率63.3%，季增10.1個百分點，年增29.6個百分點；營益率24.6%，季增2.6個百分點，年增17.7個百分點。

光聖前三季毛利率56.6%，年增24.5個百分點；營益率21.55%，年增14.7個百分點；稅後純益6.26億元，較去年同期大增3.4倍。

光聖受惠美系資料中心客戶需求火熱，光被動元件產品營收占比持續擴大，第3季已達七成以上，隨著產品組合維持有利，光聖第3季獲利續寫新猷。

光聖預期，第4季雖逢傳統淡季，營收仍不至於大幅下滑，下半年營運將維持上半年水準。

伴隨美系資料中心客戶需求續強，光聖未來會持續擴充菲律賓與擴大非大陸產能，也不排除菲律賓廠將集中火力供應光被動元件產品。

毛利率

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