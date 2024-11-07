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民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

柏文財報／第3季 EPS 1.23元 年增78%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）7日公告第3季財報，單季獲利0.96億元，季增逾5%，年增84.4%，每股純益1.23元、年增78.3%，為近11個季度新高。跨入第4季，該公司預計有2處新廠館投入營運，進一步推升營運可期。

柏文表示，第3季合併營收13.45億元，季增5.4%，年增18.3%，創單季歷史新高；獲利方面，合併稅後純益0.96億元，季增5%，年增84.4%，每股稅後純益1.23元。累計今年前三季獲利2.36億元，年增3.02倍，每股稅後純益3.02 元。

而今年第3季，旗下主力品牌「健身工廠」的台中市沙鹿廠已於7月25日開幕，目前已有76家健身工廠，第4季預計有2處地點極佳的新場館投入營運，包括有位於台南市仁德區國道1號仁德交流道旁的「仁德廠」，以及位於台中市北屯區近台中捷運松竹站的「松竹廠」。

在同店維持高會員續約率，加上新店的會員增長動能帶動，該公司預期營收預期季季高。

展望2025年，柏文預計新增8至9處健身工廠據點，北中南皆有新場館規劃，明年每一個季度都會有新場館開幕，健身工廠至明年底就會有86家場館提供全台消費者最佳健身體驗，持續挹注新的營收成長動能。

健身 營收

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