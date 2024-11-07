瑞軒財報／前三季稅後純益9.6億元、年大增174.8% EPS 1.32元
瑞軒（2489）董事會7日通過第3季財報，業內部分，前三季合併營收176.5億元，較去年同期增加46%，並已超越2023年全年營收165億元，營業利益1.57億元。業外部分，受惠於匯兌及利息收入，前三季累計稅前獲利11.9億，稅後獲利9.6億，每股盈餘1.32元。
瑞軒表示，今年前三季在大型運動賽事帶動之下，推升電視換機潮，電競監視器出貨量增加達370萬台，較去年同期290萬台增加約 27%。
瑞軒今年10月合併營收18.82億元，和去年同期的16.48億元相較，增加2.3億元，年增14.2%。累計今年前10個月合併營收195.3億元，較年同期的137.5億元，增加金額約57.8億元，年增42%。
瑞軒今天股價小跌0.1元，成交量7,543張，收21.85元。
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