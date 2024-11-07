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智邦財報／第3季EPS 4.75元 創單季歷史新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）7日舉行董事會通過第3季財報及新投資案，單季每股稅後純益4.75元，創下單季歷史新高，累計前三季每股稅後純益13.39元，也創歷史同期新高。

智邦近期拿下網通族群的單月營收王、每股獲利王、股王等三冠王寶座，智邦今日上漲14元，收588元。

智邦第3季合併營收為281.93億元，季增15.49%，年增25.71%，毛利率19.9%，低於上季21.2%，及去年同期23%，稅後純益為26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股稅後純益為4.75元。

智邦累計前三季合併營收714.53億元，年增14.82%，毛利率20.6%，低於去年同期22.5%，稅後純益為74.75億元，年增12.1%，每股稅後純益13.39元。

日前智邦公布10月營收，連兩月突破百億元大關，來到108.82億元，連三個月創下單月歷史新高，累計前10月營收則為歷史同期新高，前10月營收為823.35億元，年增約18.62%，創歷年同期新高，並逼近去年全年841.9億元水準。

智邦於8日將舉行線上法人說明會，法人將關注智邦營運表現、明年展望以及800G交換器、AI相關產品佈局與貢獻。法人看好，智邦可望受惠AI題材，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，第4季營收維持高檔，全年營收將突破千億元關卡。

智邦 營收

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