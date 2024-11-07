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瑞鼎法說會／第4季入淡季 大尺寸應用有部分急單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠瑞鼎（3592）於今7日舉行法說會，瑞鼎表示，第4季是傳統淡季，估計整體客戶需求將轉弱，車載、工控、筆電應用需求較為平穩，下半年業績表現將優於去年同期。瑞鼎董事長黃裕國也指出，大尺寸應用從第3季開始有急單，預期本季也還有部分急單挹注。

瑞鼎近日已先公告第3季財報，合併營收為62億元，季減3.9％，年增23.5％，稅後淨利5.4億元，季減9.2%，年增21.7%，每股盈餘7.08元。

瑞鼎累計前三季合併營收為186.9億元，年增39.1％，且已超越去年全年營收，毛利率為30.14%，年增1.76個百分點，同時，在獲利方面，稅後淨利16.8億元，年增63.2%，也已超越去年全年表現，每股盈餘22.16元。

展望第4季，因為將進入產業的淡季時期，消費市場保守氣氛依舊，瑞鼎預期整體需求轉弱，大尺寸驅動IC應用於電視與電腦的需求偏弱，筆電應用則較為平穩；中小尺寸AMOLED驅動IC將有客戶的年終庫存調整因素影響，提貨動能減弱，惟部分客戶有新機上市，需求仍有待觀察。車用TDDI持續有新產品、新客戶及新機種的導入貢獻，預期相關需求平穩或僅微降。

法說會 營收 瑞鼎 財報

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