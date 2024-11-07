國巨10月營收創同期高 AI助攻連8個月衝破百億

受惠人工智慧AI需求強勁，被動元件大廠國巨今天傍晚公告10月自結合併營收新台幣104.66億元，連續8個月單月營收超過百億，創同期新高。

國巨10月營收較9月104.15億元微增0.5%，比2023年同期90.61億元增加15.5%，國巨指出，10月儘管受中國大陸十一長假影響，但單月合併營收仍較9月微幅增加，主要是AI相關應用需求持續強勁，各區域維持穩健動能，10月營收創同期新高。

累計今年前10月國巨自結合併營收1021.27億元，年增14.35%。

展望第4季，國巨指出，客戶端的庫存漸達健康水位，但全球通膨或升降息及國際局勢等不確定性因素仍高，密切關注市場供需動態，樂觀看待AI應用營運動能及整體後市展望。

國巨在日前法人說明會中預期，第4季營收估季減個位數百分比，毛利率和營益率較第3季下滑低個位數百分點；第4季標準品產能利用率較第3季的65%持平，高階特殊品產能利用率預估較第3季的75%持平。