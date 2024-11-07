快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

國巨10月營收創同期高 AI助攻連8個月衝破百億

中央社／ 台北7日電

受惠人工智慧AI需求強勁，被動元件大廠國巨今天傍晚公告10月自結合併營收新台幣104.66億元，連續8個月單月營收超過百億，創同期新高。

國巨10月營收較9月104.15億元微增0.5%，比2023年同期90.61億元增加15.5%，國巨指出，10月儘管受中國大陸十一長假影響，但單月合併營收仍較9月微幅增加，主要是AI相關應用需求持續強勁，各區域維持穩健動能，10月營收創同期新高。

累計今年前10月國巨自結合併營收1021.27億元，年增14.35%。

展望第4季，國巨指出，客戶端的庫存漸達健康水位，但全球通膨或升降息及國際局勢等不確定性因素仍高，密切關注市場供需動態，樂觀看待AI應用營運動能及整體後市展望。

國巨在日前法人說明會中預期，第4季營收估季減個位數百分比，毛利率和營益率較第3季下滑低個位數百分點；第4季標準品產能利用率較第3季的65%持平，高階特殊品產能利用率預估較第3季的75%持平。

國巨 營收 通膨 降息

延伸閱讀

苗縣10月遭詐騙金額逾2.4億 竹南重災區

中物流業10月景氣指數攀至52.6% 環比升0.2個百分點

10月CPI增幅1.69% 探三年半低點…外食、房租漲幅未明顯縮小

佐登砍陸40直營店 裁員百人 調整後10月業績可望成長

相關新聞

瑞軒財報／前三季稅後純益9.6億元、年大增174.8% EPS 1.32元　

瑞軒（2489）董事會7日通過第3季財報，業內部分，前三季合併營收176.5億元，較去年同期增加46%，並已超越2023...

遠傳法說會／合併亞太綜效提前達標 第3季淨利登八年新高

遠傳電信（4904）7日舉行法說會，遠傳總經理井琪指出，原預計合併亞太電信後第一年將帶入30億元的合併稅前息前折舊攤提前...

聯強法說會／今年目標營收創新高 明年續成長

聯強（2347）7日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全指出，本季在商用加值及半導體業務帶動下，對營運樂觀看待，維...

聯電（2303）止跌反彈時機到？專家分析「支撐點位」：若出大量可以再等等

近期，聯電 (2303) 的股價持續走低，成為市場上備受矚目的焦點。受到外資連續賣超影響，上周更是高居市場賣超第一名，使得股價進一步承壓。投資人面對這種情況，不免感到擔心，不禁要問：「手中持股該怎麼辦？支撐到底在哪裡？若反彈後應該出場嗎？」

祥碩前三季 EPS 39.03元 明年展望正向

高速傳輸IC祥碩（5269）昨（6）日公告今年第3季稅後純益9.74億元，季增4.2%、年增44.6%，站上近12個季度...

可成Q3每股純益2.1元

可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，今年第3季每股稅後純益2.1元，較第2季每股純益5.05元、去年同期每股純益6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。