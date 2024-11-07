大豐電財報／前三季每股賺2.73元 合併營收15.8億元創高
有線電視與寬頻業者大豐電（6184）7日舉行董事會通過第3季財報。大豐電前三季合併營收達15.8億元，較去年同期成長2.2%，合併營收創歷年最佳表現，每股純益2.73元。推估第3季營收為5.3億元，營業利益4.8億元。寬頻業務方面持續蓬勃，總戶數於第三季超越17萬戶，整體寬頻收入達5.96億元，年增幅近18%，若加計電路出租收入占合併營收38.6%。
國家通訊傳播委員會(NCC)最新統計資料，截至今年8月底全台寬頻戶數為698.8萬戶，光纖用戶占約441.6萬戶，有線電視寬頻用戶占233.4萬戶，市占率達33.4%。有線電視業者積極搶攻中華電信（2412）的光纖上網市場，大豐電亦力推旗下「大大寬頻」品牌，主打光纖到府（FTTH）、上下行對稱頻寬等優勢，廣受消費者青睞。大豐電董事長張銘志表示，相比全台近四年寬頻用戶成長率17.4%，大大寬頻用戶同期成長率達56.7%，寬頻收入穩定增加，順勢帶動整體營收。持續推動經營區全區FTTH覆蓋，預計明年第1季即可完成100％全光化。
NCC統計有線電視訂戶數在2017年第3季達最高的526萬9,940戶，當時家戶普及率達61.02%，近期已下滑至438萬2,851戶，普及率46.73%。大豐電發言人劉家君表示，OTT平台及短影音熱潮對於有線電視產業的確有所影響，大豐以身為多媒體平台運營商的角色保持積極心態；透過規劃富有彈性的業務方案，提供消費者高品質的網路服務及多元化選擇，打造企業品牌口碑，近一年有線電視戶數流失率保持在1.3%，低於5大MSO及獨立系統業者3.2至5.2%左右的流失率，顯示固守戶數方案策略成功奏效。同時持續在有線電視平台上引進新穎的頻道和內容，更積極開發新款有線電視+OTT雙模機上盒，預計明年第2季上線，期望順勢喚回有線電視潛在的收視群眾。
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