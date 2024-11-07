車用驅動 IC 廠力領 將於12月中掛牌

矽創（8016）旗下驅動IC設計廠力領（6996）即將於12月中旬上櫃掛牌，展望明年，基於車用市場的穩定特性，該公司董事長毛穎文7日表示，盼能每年都有一成多的穩健成長幅度，毛利率應當也能維持穩定。

力領耕耘車用與消費性應用多年，尤其在2021年與矽創車載事業部門整併後，車用領域實力更是大增。該公司累計前10月合併營收為24.77億元，年增10.7％，前三季每股純益達12.48元，已超過去年全年的11.49元。

力領前三季車用晶片的業績比重已接近85％，比去年的75％更為提高。其車用產品線主要包括車用儀表、中控功能解決方案、抬頭顯示器、車用後視鏡與空調圓形旋鈕方案等，積極搶攻智慧座艙商機。

力領第3季毛利率為42％，前三季毛利率40.9％，都明顯高於去年的36.04％。毛穎文說，前幾年IC設計業大多因為缺貨漲價緣故，毛利率拉高，後來該公司毛利率有所修正是因為受消費性產品線影響，這幾年因車用產品線業績比重提升，又有益於毛利率表現。

對於不少同業都進攻車用市場，力領指出，很多人切入車用領域都是瞄準驅動與觸控整合IC（TDDI），該公司則從周邊小尺寸利基應用打起，後續也會再切入車用TDDI市場。