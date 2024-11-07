宏碁財報／第3季稅後淨利季增7.2% EPS達0.5元

PC品牌大廠宏碁（2353）7日召開董事會，通過2024年第三季財報，合併營收為726.91億元，季增8.3%、年增7.8%；毛利為76.76億元，季增6.9%、年增5.2%，毛利率10.6%；營業淨利16.03億元，季增9.2%、年增3.7%，營業淨利率2.2%；稅後淨利15.05億元，季增7.2%，單季EPS為0.5元。第三季非電腦及顯示器事業佔營收26.9%，已公開發行公司貢獻營業淨利的26.4%。

宏碁2024年前三季累積合併營收為1,986.61億元，年增11.5%；毛利為210.50億元，年增11.3%，毛利率10.6%；營業淨利38.52億元，年增36.1%，營業淨利率1.9%；稅後淨利41.11億元，年增5.0%，累積EPS為1.37元。累積前三季非電腦及顯示器事業佔營收28.0%，已公開發行公司貢獻營業淨利的36.5%。

此外，宏碁表示，為健全與強化風險管理機能及實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，宏碁董事會決議調整隸屬董事會之「風險管理委員會」為「風險管理暨永續發展委員會」，範疇擴及資訊安全及企業永續。