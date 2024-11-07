快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

宏碁財報／第3季稅後淨利季增7.2% EPS達0.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁（2353）7日召開董事會，通過2024年第三季財報，合併營收為726.91億元，季增8.3%、年增7.8%。宏碁大樓。記者余承翰／攝影
宏碁（2353）7日召開董事會，通過2024年第三季財報，合併營收為726.91億元，季增8.3%、年增7.8%。宏碁大樓。記者余承翰／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）7日召開董事會，通過2024年第三季財報，合併營收為726.91億元，季增8.3%、年增7.8%；毛利為76.76億元，季增6.9%、年增5.2%，毛利率10.6%；營業淨利16.03億元，季增9.2%、年增3.7%，營業淨利率2.2%；稅後淨利15.05億元，季增7.2%，單季EPS為0.5元。第三季非電腦及顯示器事業佔營收26.9%，已公開發行公司貢獻營業淨利的26.4%。

宏碁2024年前三季累積合併營收為1,986.61億元，年增11.5%；毛利為210.50億元，年增11.3%，毛利率10.6%；營業淨利38.52億元，年增36.1%，營業淨利率1.9%；稅後淨利41.11億元，年增5.0%，累積EPS為1.37元。累積前三季非電腦及顯示器事業佔營收28.0%，已公開發行公司貢獻營業淨利的36.5%。

此外，宏碁表示，為健全與強化風險管理機能及實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，宏碁董事會決議調整隸屬董事會之「風險管理委員會」為「風險管理暨永續發展委員會」，範疇擴及資訊安全及企業永續。

EPS 宏碁 毛利率 營收

延伸閱讀

倉佑財報／第3季稅後 EPS 0.28元季增4％ 累計前十月營收達8.9億元

健鼎財報／前三季 EPS 11.71元 超越去年全年

祥碩前三季 EPS 39.03元 明年展望正向

家登前三季 EPS 9.63元 半年派息3.8元

相關新聞

遠傳法說會／合併亞太綜效提前達標 第3季淨利登八年新高

遠傳電信（4904）7日舉行法說會，遠傳總經理井琪指出，原預計合併亞太電信後第一年將帶入30億元的合併稅前息前折舊攤提前...

聯強法說會／今年目標營收創新高 明年續成長

聯強（2347）7日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全指出，本季在商用加值及半導體業務帶動下，對營運樂觀看待，維...

聯電（2303）止跌反彈時機到？專家分析「支撐點位」：若出大量可以再等等

近期，聯電 (2303) 的股價持續走低，成為市場上備受矚目的焦點。受到外資連續賣超影響，上周更是高居市場賣超第一名，使得股價進一步承壓。投資人面對這種情況，不免感到擔心，不禁要問：「手中持股該怎麼辦？支撐到底在哪裡？若反彈後應該出場嗎？」

祥碩前三季 EPS 39.03元 明年展望正向

高速傳輸IC祥碩（5269）昨（6）日公告今年第3季稅後純益9.74億元，季增4.2%、年增44.6%，站上近12個季度...

可成Q3每股純益2.1元

可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，今年第3季每股稅後純益2.1元，較第2季每股純益5.05元、去年同期每股純益6...

聯詠明年營運向上

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（6）日召開法說會並釋出未來營運展望，預期受到消費性需求回溫力道不顯著，加上傳統淡季影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。