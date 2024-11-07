聯強法說會／今年目標營收創新高 明年續成長

聯強（2347）7日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全指出，本季在商用加值及半導體業務帶動下，對營運樂觀看待，維持今年全年營收創新高目標，且2025年要持續成長。

針對本季營運，聯強預期，第4季本來就是傳統旺季，聯強對本季營運維持樂觀看法，目標單季業績挑戰同期新高，主要成長來自商用及半導體業務。

從四大產品線來看，杜書全指出，商用加值業務第4季受惠年底政府單位及部分企業結算，持續有數位轉型需求，對該業務本季表現正面看待。

資訊消費業務方面，聯強表示，今年至今表現「溫溫的」，預期本季業績將優於去年同期；至於通訊（手機）業務，聯強看好印尼市場手機將維持相當成長；而半導體業務則呈現穩定成長。

聯強今日亦公布今年10月營收為359.16億元，月減6.98%、但年增7.59%，達同期歷史次高；累計聯強今年前十個月營收達3,486.79億元、年增10.63%。

聯強四大業務領域在10月持續同步走升。商用加值業務營收98億元，為同期次高，較去年成長9%。資訊消費業務營收122億元，年增4%。通訊業務受惠新機上市買氣延續，營收24億元創7年同期新高，年增達14%。半導體業務再創同期新高，營收123億元，較去年成長8%。

展望2025年，杜書全表示，商用業務持續受惠數位轉型需求，預期明年該業務表現將非常好；而半導體將延續近年好表現，預期明年業務將穩健成長。

資訊消費業務方面，原先業界對今年下半年AI PC抱有很大的期待，但實際上沒有造成很大的熱潮，不過預期2025年AI PC將慢慢加溫。

此外，預期明年電競類產品也因新顯卡面世而將有增長。整體而言，預期明年資訊消費業務將有小幅年成長；通訊業務方面，預期仍會成長，但成長幅度仍不確定。

杜書全指出，今年整體營運目標仍是營收要創歷史新高，2025年還是維持成長。

在毛利率方面，聯強近年維持在4.2-4.3%區間水準，聯強看好在產品組合持續優化下，後續毛利率會逐步提升。

聯強今年第3季受惠四大業務領域營收同步走升，毛利率、營益率亦雙雙走高，帶動稅後純益交出雙成長佳績，季增23.49%、年增32.73%，單季每股純益（EPS）達1.35元。